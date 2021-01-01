شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم الجدل حول جنسية والتر بواليا.. كونغولى له جذور زامبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى أمير توفيق مدير التعاقدت بالأهلي الجدل حول جنسية والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد والمنضم من الجونة خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما نجح اللاعب في إقناع بيتسو موسيماني المدير الفني بإمكانياته الفنية، وقال توفيق إن والتر بواليا يحمل الجنسية الكونغولية وليس الزامبية كما يشاع، لأن اللاعب من مواليد الكونغو، لكن جذوره زامبية، وكان يلعب في الدوري الزامبي، وتألق من قبل بقميص نكانا الزامبي.

وتعاقد الأهلي مع والتر بواليا من الجونة لمدة 4 سنوات قادمة، لتدعيم هجوم المارد الأحمر، بناء على رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، والذي كان يضعه ضمن اهتماماته الفنية.

وحرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك على تقديم لاعبها الجديد الزامبى والتر بواليا بعد نجاح الإدارة الحمراء فى التعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات قادمة، وظهر بواليا فى فيديو بثته الصفحة الرسمية قائلا، "بواليا أهلاوى".

وقال بواليا فى فيديو بالإنجليزية بثته صفحة الأهلى على تويتر، "مساء الخير على الجميع سعيد بالانتقال للأهلي، وشكرا للجميع على دعمي، أنا متشوق للتواجد مع الفريق وسأتحدث عن انتقالى للأهلى فى لقاء إعلامى مع قناة الأهلي، ولا أستطيع التحدث كثيرا الآن.. أتشوق للقائكم."

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع الزامبى والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلى لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021