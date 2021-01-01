شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل أحد مهاجمي الأهلي الخمسة للإعارة بعد ضم والتر بواليا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الزامبى والتر بواليا مهاجم الجونة السابق إلى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم هجوم المارد الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، وقبل خوض مباراتى السوبر المصرى والأفريقى، ليصبح عدد مهاجمى الأهلى فى الوقت الحالى 5 مهاجمين، هم والتر بواليا وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف ومروان محسن.

وجود 5 مهاجمين فى الخط الأمامى قد يخلق أزمة لدى الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيماني، ويضعه فى حيرة بين من يكون أساسياً ومن يكون احتياطياً ومن يستبعده من القائمة، لاسيما مع وجود دوافع لدى جميع اللاعبين فى المشاركة الأساسية، وعدم القبول بالبقاء حبيس الدكة أو الاستبعاد من قوائم المباريات.

التخمة التى أصبحت موجودة فى هجوم الأهلى بعد ضم بواليا قد تدفع بعض الجهاز الفنى يفكر فى إعارة أحد اللاعبين، الذين لم يتألقوا مع المارد الأحمر، وفى مقدمتهم مروان محسن، الذى يعانى من ضغوط نفسية عالية بسبب الانتقادات التى يتعرض لها من تراجع مستواه، وإضاعة العديد من الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين.

كما قد يفكر فى الرحيل الثنائى أحمد ياسر ريان وصلاح محسن، وتفضيل المشاركة الأساسية مع أحد فرق الدورى خارج الأهلى عن ملازمة الدكة داخله، من أجل حجز مكان فى قائمة المنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو فى أغسطس المقبل، لاسيما أن شوقى غريب مدرب الفراعنة لن يستعين سوى باللاعبين الذين يشاركون بشكل أساسى مع فرقهم.

ورغم أن موسيمانى كشف فى تصريحات سابقة أنه لا يمانع ضم مهاجم جديد قبل التعاقد مع بواليا، فى ظل حاجته للاعب بمواصفات خاصة قبل المشاركة فى الأولمبياد، إلا أن وجود 5 مهاجمين قد يخلق أزمة للجهاز الفني، لاسيما مع وجود رغبة ملحة فى ثنائى المنتخب الأولمبى فى المشاركة والحفاظ على حظوظهم فى التواجد بالقائمة النهائية للمنتخب الأولمبي.

كما بات من الصعب حصول أحد اللاعبين على الفرصة على حساب محمد شريف، الذى تألق بشدة بعد الحصول على فرصة المشاركة الأساسية وأصبح هداف الفريق مناصفة مع كهربا، وشكلا ثنائية خطيرة فى الخط الأمامى للأهلي، بخلاف أن كهربا يجيد اللعب فى مركز رأس الحربة الصريح فى بعض الأوقات وفعلها من قبل مع منتخب مصر الأول.