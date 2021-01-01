محمد صلاح يهنئ جماهيره بمناسبة العام الجديد

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تهنئة بالعام الجديد لمتابعيه وجماهيره على مواقع التواصل الإجتماعي.

قال صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” : ” عام

جديد سعيد”.

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في عام 2020 برصيد 23 هدفاً، كما أنه يتصدر جدول ترتيب الدوري

الإنجليزي لموسم 2020/21 برصيد 13 هدفاً.

ونجح محمد صلاح في عام 2020 في الفوز مع فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن الريدز منذ 30 عاماً.

سجل محمد صلاح 110 أهداف في 175 مباراة منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017.