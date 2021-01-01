مفاجأة..مانشستر سيتي يتحرك لضم هاري كين

كشفت تقارير صحفية إنجليزية ، عن نية مانشستر سيتي بـ ضم هاري كين مهاجم توتنهام خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن مانشستر سيتي سيقوم بتحرك مفاجئ بتقديمعرض لضم هاري كين مقابل مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني.
أضافت الصحيفة بأن هاري كين أصبح هدف مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا الأول،من أجل خلافة الارجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي يقترب من الرحيل عن السيتي.
يرتبط كين مع توتنهام بعقد حتى صيف عام 2024 مع السبيرز.
وسجل كين هذا الموسم بالبريميرليج رفقة توتنهام 9 أهداف بفارق 4 أهداف عن النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول.
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