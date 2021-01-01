بوتشتينيو علي بعد خطوة من تدريب باريس سان جيرمان

يستعد ماوريسيو بوتشتينيو المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزى ، لتدريب الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان ، ليكون خليفًا لتوخيل الذي تم الإستغناء عنه في الإسبوع الماضي.
واتجه بوتشتينيو صباح اليوم الجمعة، طائرًا إلي فرنسا، ليتولي تدريب الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، ولم يتبقي سوى ان يصل إلي مقر النادي ، ليوقع علي عقد تدريب الفريق، ومعه طاقمه الفني .
ومن المتوقع ان يعلن النادي الفرنسي عن تولي بوتشتينيو مهمة المدير الفني له ، مساء اليوم الجمعة، أو غداً السبت بأقصي تقدير .
يذكر ان تمت إقالة المدير الفني توماس توخيل الإسبوع الماضي ، من تدريب باريس سان جيرمان ، بسبب سوء نتائج الفريق.
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