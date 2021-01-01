بوتشتينيو علي بعد خطوة من تدريب باريس سان جيرمان

يستعد ماوريسيو بوتشتينيو المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزى ، لتدريب الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان ، ليكون خليفًا لتوخيل الذي تم الإستغناء عنه في الإسبوع الماضي.

واتجه بوتشتينيو صباح اليوم الجمعة، طائرًا إلي فرنسا

، ليتولي تدريب الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، ولم يتبقي سوى ان يصل إلي مقر النادي ، ليوقع علي عقد تدريب الفريق، ومعه طاقمه الفني .

ومن المتوقع ان يعلن النادي الفرنسي عن تولي بوتشتينيو مهمة المدير الفني له ، مساء اليوم الجمعة، أو غداً السبت بأقصي تقدير .

يذكر ان تمت إقالة المدير الفني توماس توخيل الإسبوع الماضي ، من تدريب باريس سان جيرمان ، بسبب سوء نتائج الفريق.