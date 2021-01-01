ريال مدريد يستهدف ضم نجم ليستر سيتي

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني عن ظهير أيمن جديد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
أوضحت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، بأن الملكي بدأ بالبحث عن ظهير أيمن جديد مع تقدم داني كاربخال في العمر وأصبح 29 عامًا، وعدماقتناع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بـ أودريوزولا، كما أن فاسكيز الذي يشارك كظهير، ليس مركزه الأصلي، وعليه تحرك الملكي لشراء ظهير أيمن جديد للفريق.
أضاف الصحيفة الإسبانية ، بأن ريال مدريد وضع الدولي الإنجليزي جيمس جاستن الظهير الإيمن لفريق ليستر سيتي ضمن خياراته في سوق الانتقالات، بعدما أبدى مسوؤلي ريال مدريد أعجابهم بمستوى اللاعب الإنجليزي.
ويقدم جاستن مستويات رائعة مع فريقه ليستر سيتي ، بعدما سجل هدف وصنع آخرين خلال الدور الأول بالبريميرليج.
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