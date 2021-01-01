محمد صلاح مرشح لجائزة الأفضل بـ ليفربول عن شهر ديسمبر

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، المرشحين لجائزة لاعب الشهر، داخل الفريق عن شهر ديسمبر الماضي. شهدت القائمة تواجد لاعبنا المُحترف محمد صلاح جناح الريدز ضمنها التي شهدت تواجد ساديو ماني وروبرتو فيرمنيو و أندرو روبرتسون ، ترينت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون. نجح محمد صلاح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين خلال 6 مباريات. الجدير بالذكر بأن ساديو ماني توج بها في شهر سبتمبر، ثم البرتغالي، دييجو جوتا في الشهرين الماضيين.

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