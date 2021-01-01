مارسيال يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام أستون فيلا

يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره أستون فيلا ، مساء اليوم الجمعة، علي ملعب أولدترافورد، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدورى الإنجليزى. ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد المبارة بتشكيل يضم كلا من : - يونايتد المبارة بتشكيل يضم كلا من : - في حراسة المرمي : ديفيد دي خيا . في خط الدفاع: لوك شاو، هاري ماغوير، اريك بايلي، آرون وان بيساكا. آرون وان بيساكا. في خط الوسط: فريدريك كانوتيه، سكوت مكتوميناي، ماركوس راشفورد، برونو فيرنانديز. في خط الهجوم: ميسون غرينوود، أنتوني مارسيال. ويدخل مانشستر يونايتد مبارته اليوم ، محتلا وصافة ةترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 30 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 26 نقطة .

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