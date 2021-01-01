تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام مانشستر يونايتد

يستعد استون فيلا لمواجهة مانشستر يونايتد، مساء اليوم الجمعة، في العاشرة، على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الـسابعة عشر من الدوري

الإنجليزي الممتاز.

يدرس دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا تشكيل فريقه، وسيكون من الصعب

مشاركة تريزيجيه بعد إصابته الأخيرة، فيما قد يشارك أحمد المحمدي في المباراة.

سيكون تشكيل أستون فيلا المتوقع كالتالي: مارتينيز، كاش، مينجز، هوس، تارجيت، لويز، ماكجين، تراوري، جريليش، الغازي، واتكينز