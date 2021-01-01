يلتقي الأهلي مع وادى دجلة، مساء اليوم الجمعة، علي ملعب ستاد السلام، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

يسعى الأهلي لمواصلة سلسة انتصاراته والفوز في لقاء اليوم أمام وادى دجلة، حيث يحتل الأهلي المركز الثانى في ترتيب بطولة

الدورى الممتاز حتي الأن ، بعد أن خاض ثلاث لقاءات ، جمع منهما 9 نقاط، ويبقي له لقاء مؤجل أمام غريمه التقليدى الزمالك من الجولبة الرابعة، فيما يحتل وادي دجلة المركز المركز الحادي عشر في ترتيب البطولة برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة..

من المقرر أن تبدا مباراة الأهلى و وادى دجلة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 .

تشكيل الأهلي المتوقع أمام دجلة..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

في خط الوسط : حمدي فتحي، أليو ديانج، وليد سليمان، حسين الشحات، محمد شريف

في خط الهجوم : صلاح محسن