يلتقي الأهلي مع وادى دجلة، مساء اليوم الجمعة، علي ملعب ستاد السلام، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى الممتاز .
يسعى الأهلي لمواصلة سلسة انتصاراته والفوز في لقاء اليوم أمام وادى دجلة، حيث يحتل الأهلي المركز الثانى في ترتيب بطولة
الدورى الممتاز حتي الأن ، بعد أن خاض ثلاث لقاءات ، جمع منهما 9 نقاط، ويبقي له لقاء مؤجل أمام غريمه التقليدى الزمالك من الجولبة الرابعة، فيما يحتل وادي دجلة المركز المركز الحادي عشر في ترتيب البطولة برصيد 4 نقاط.
موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة..
من المقرر أن تبدا مباراة الأهلى و وادى دجلة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 .
تشكيل الأهلي المتوقع أمام دجلة..
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول
في خط الوسط : حمدي فتحي، أليو ديانج، وليد سليمان، حسين الشحات، محمد شريف
في خط الهجوم : صلاح محسن
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