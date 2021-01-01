يواجه الأهلي نظيره وادى دجلة ، مساء اليوم الجمعة ، علي ملعب ستاد السلام، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
ويسعى الأهلي لمواصلة سلسة انتصاراته والفوز في لقاء اليوم أمام وادى دجلة، حيث يحتلالأهلي المركز الثانى في ترتيب بطولة
الدورى الممتاز حتي الأن، بعد أن خاض ثلاث لقاءات ، جمع منهما 9 نقاط، ويبقي له لقاء مؤجل أمام غريمه التقليدى الزمالك من الجولبة الرابعة، فيما يحتل وادي دجلة المركز المركز الحادي عشر في ترتيب البطولة برصيد 4 نقاط، بعد ةخوضه ثلاث لقاءات ، مع بقاء له مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب.
موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة..
من المقرر أن تبدا مباراة الأهلى و وادى دجلة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ودجلة بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.