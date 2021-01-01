موعد مباراة الأهلي ودجلة بالدوري

يواجه الأهلي نظيره وادى دجلة ، مساء اليوم الجمعة ، علي ملعب ستاد السلام، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى الأهلي لمواصلة سلسة انتصاراته والفوز في لقاء اليوم أمام وادى دجلة، حيث يحتل

الأهلي المركز الثانى في ترتيب بطولةالدورى الممتاز حتي الأن، بعد أن خاض ثلاث لقاءات ، جمع منهما 9 نقاط، ويبقي له لقاء مؤجل أمام غريمه التقليدى الزمالك من الجولبة الرابعة، فيما يحتل وادي دجلة المركز المركز الحادي عشر في ترتيب البطولة برصيد 4 نقاط، بعد ةخوضه ثلاث لقاءات ، مع بقاء له مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة..

من المقرر أن تبدا مباراة الأهلى و وادى دجلة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1.