سموحه 2005 يضرب أبوقير بخمسة أهداف نظيفة

فاز فريق سموحه "2005" لكرة القدم على فريق أبوقير للأسمدة بخمسة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم على ملعب نادى سموحه، ضمن منافسات دورى الأسكندرية.

سجل محمود صلاح ثلاثة أهداف"هاتريك، وأضاف كل من سيف هانى وسعيد هلال

هدفا لتكتمل الخماسية.ورفع الفريق رصيده إلى ١٢ نقطة جمعها من أربع مباريات بالفوز على فرق المجد و إم ڤي بي وسيدى بشر وأخيرا أبو قير، ويحقق الفريق العلامة الكامله ويتربع على عرش مجموعته.ومن المقرر يحل الفريق ضيفا على نادى الإتحاد السكندى فى الثالثة من مساء الجمعة المقبل لأداء مباراته الخامسة بالمجموعة.يقود فريق سموحه هانى العجيزى مديرا فنيا، ويساعده أحمد الجندى مدربا عاما، ومحمد جاد مدربا مساعدا، ومحمد شحاته مدربا للحراس، إبراهيم رأفت إداريا للفريق، ونزار حسن للعلاج الطبيعي، وليد حسن للمهمات.