بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال واهلي مروي في الدوري السوداني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال واهلي مروي” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 1-1-2021 ضمن الجولة الثانية من الدوري السوداني.

ينقل البث المباشر لمباراة “الهلال واهلي مروي” على السودان الرياضية، وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر والسودان، 19:00 بتوقيت السعودية.

يستقبل الهلال نظيره اهلي مروي على ملعب الجوهرة الزرقاء، وكله طموح بتعويض تعثره في انطلاقة الدوري امام “حي العرب بورتسودان” حيث تعادل بنتيجة (1-1).

وسيحاول نادي الهلال حسم اللقاء مبكرًا لإراحة لاعبيه قبل الموقعة المنتظرة امام نادي “أشانتي كوتوكو” الغاني في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم 6 يناير 2021.

ويحتل الهلال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السوداني بنقطة واحدة، بينما يحتل اهلي مروي المرتبة الثامنة بنقطة واحدة ايضًا بعدما تعادل في الجولة الأولى امام “اهلي الخرطوم”.

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