بث مباشر | مشاهدة مباراة الترجي والنجم في الدوري التونسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لكلاسيكو تونس بين “الترجي والنجم” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 1-1-2021 ضمن الجولة الخامسة من الدوري التونسي.

ينقل البث المباشر لمباراة “الترجي والنجم” على قناة الوطنية 1، بصوت المعلق “عبد الرحمن العش”، كما ينقل على قناة الكأس القطرية 2.

تقام مباراة الترجي والنجم على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “ملعب رادس” سابقًا، وتنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت تونس، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

يستقبل نادي الترجي نظيره النجم في كلاسيكو ناري، إذ يحتل نادي باب سويقة صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقه المباشر وخصمه اليوم ليتوال.

سيسعى الترجي إلى الابتعاد بالصدارة بتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري التونسي، بعد أن حقق 3 انتصارات، وتعادلا في الجولة الافتتاحية أمام نادي “مستقبل سليمان” بنتيجة (2-2).

وسيفتقد مدرب الترجي “معين الشعباني” خدمات حارس المرمى “فاروق بن مصطفى”، بالإضافة إلى “نسيم بن خليفة وماهر بالصغير” بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، استعاد النجم عافيته في الجولة الماضية بتحقيق الفوز على “الاتحاد المنستيري”، بعدما خسر في الجولة الثالثة على يد “مستقبل سليمان”، وسيبحث اليوم عن تحقيق فوزه الرابع من أجل خطف الصدارة.

ويدخل مدرب النجم “جورفان فييرا” المباراة محرومًا من خدمات حارس المرمى وكابتن الفريق “أيمن البلبولي”، بالإضافة إلى نجم خط الوسط “أمين بن عمر” بسبب تعرضهما للإصابة في الجولة الماضية أمام الاتحاد المنستيري.

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