شكرا لقرائتكم خبر عن لجماهير كرة القدم.. تعرف على ترددات القنوات الرياضية لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت عدة قنوات تغيير تردداتها عبر القمر الصناعي نايل سات بدءًا من اليوم 1 يناير، وتنشر «المصري اليوم» ترددات القنوات الرياضية المختلفة لعشاق كرة القدم والرياضات المختلفة على النحو التالي: أون تايم سبورت : التردد: 10853 معدل الترميز:27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 الاستقطاب: أفقي قناة نادي الزمالك: التردد: 11449 الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 5/6 قناة النادي الأهلي: التردد: 11747 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 5/6 قناة نايل سبورت: التردد: 11842 معدل الترميز: 2700 معامل تصحيح الخطأ: 3/4. الاستقطاب: أفقي. قناة بي إن سبورتس المفتوحة: التردد: 12604 الترميز: 27500 معدل الاستقطاب: أفقي: تصحيح الخطأ: 2/3 الوضع في مصر

اصابات 138,062

تعافي 112,105

وفيات 7,631

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