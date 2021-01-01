شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يواجه الأهلي نظيره وادي دجلة، في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد الأهلي.
ويعانى الأهلي من غياب العديد من نجومه بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وعلى رأسهم محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وعمرو السولية.
ويعتبر هذا التشكيل المتوقع للفريق أمام وادي دجلة
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.
خط الوسط : حمدي فتحي، أليو ديانج، وليد سليمان، حسين الشحات، محمد شريف.
خط الهجوم : صلاح محسن.
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