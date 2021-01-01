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تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يواجه الأهلي نظيره وادي دجلة، في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد الأهلي.

ويعانى الأهلي من غياب العديد من نجومه بعد إصابتهم بفيروس ، وعلى رأسهم محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وعمرو السولية.

ويعتبر هذا التشكيل المتوقع للفريق أمام وادي دجلة
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط : حمدي فتحي، أليو ديانج، وليد سليمان، حسين الشحات، محمد شريف.

خط الهجوم : صلاح محسن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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