شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ودجلة .. نتائج الأحمر مع صافرة أحمد الغندور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير الحكم أحمد الغندور مباراة الأهلى ضد وادى دجلة والتي تقام فى السابعة والنصف مساء اليوم، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى باستاد الأهلى والسلام .وتٌعد مباراة اليوم هى اللقاء العاشر الذى يديره الغندور للفريق الأحمر، حيث سبق وأدار 9 مباريات للأهلى حقق الفوز فى 8 وتعادل فى واحدة.

فاز الأهلى على منافسيه مع صافرة الغندور أمام كل من حرس الحدود 4/0، وطنطا 1/0، والداخلية 2/1، والمصرى 2/0 والجيش 2/0، ودجلة 2/1، بينما تعادل فى لقاء الجيش موسم 2016، وفاز على سموحة 1/0، و الحرس 2\0 .

وكانت آخر مواجهة أدارها الغندور للأهلى أمام حرس الحدود فى الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى، والتى أقيمت سبتمبر الماضى وانتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين.

مباراة الأهلى ودجلة تأتى قبل أيام قليلة من مواجهة بطل أفريقيا أمام سوينديب بطل النيجر فى إياب الدور الثانى من دورى الأبطال، لذلك يضطر موسيمانى لإراحة بعض اللاعبين خصوصًا فى ظل ضغط المباريات.

ونجح المارد الأحمر فى احتلال مركز الوصيف وفى جعبته 9 نقاط، وله مباراة مؤجلة، ولكنه يبقى الفريق الوحيد الذى حقق العلامة الكاملة فى الثلاث مباريات التى خاضها، ويطمح فى استمرار سكة الانتصارات لحملة الدفاع عن لقبه للموسم الماضي.