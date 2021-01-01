شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب 6 مواجهات مثيرة بين بيراميدز والإنتاج الحربى قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 بإقامة مباراة تجمع بيراميدز مع الإنتاج الحربى في الخامسة عصراً على ستاد الدفاع الجوى في مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة حيث فاز بيراميدز على سيراميكا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الإنتاج الحربى على المقاولون العرب بهدف دون رد أيضاً في نفس الجولة.

*ترتيب بيراميدز والانتاج الحربى فى جدول الدوري

يحتل بيراميدز المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد أربعة نقاط بعدما لعب ثلاث مباريات فاز في واحدة وتعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

*تاريخ مواجهات بيراميدز والانتاج الحربى

مواجهة اليوم هى السابعة فى تاريخ مواجهات الفريقين، التى بدأت مع عودة كلاهما للأضواء قبل عامين.

فى موسم 2017/2018، تبادل الفريقان الفوز بملعبهما، فحقق بيراميدز "الأسيوطى آنذاك" الفوز فى المواجهة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل محمود صلاح عبدالناصر أول أهداف المواجهة، وأضاف آخر، كما سجل سعيد مراد من ضربة جزاء، بينما سجل عمر السعيد أول أهداف الإنتاج، وفى السلام فاز الإنتاج بهدف سجله خالد قمر.

وفي الموسم الماضي، تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، ذهابا وإيابا، في الدفاع الجوى، تقدم محمد رجب للإنتاج وتعادل كينو لأصحاب الأرض.

وفى السلام، تقدم محمد مجدي قفشة من ضربة جزاء، وتعادل جميس تيدى للإنتاج الحربى.

وفى مواجهة الدور الأول لدوري الموسم الماضى فاز بيراميدز على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى 21 أكتوبر 2019 على ستاد السلام، سجل ثلاثية بيراميدز عبد الله السعيد هدفين وإيرك تراورى هدف، وسجل ثنائية الإنتاج معاذ الحناوى ومحمد فييرا.

وفى مواجهة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى فاز بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد فى 25 اغسطس 2020 على ستاد الدفاع الجوى ، سجل ثلاثية بيراميدز إبراهيم حسن هدفين وجون أنطوى هدف ضمن مباريات الجولة 22 للمسابقة

*رودولفو يبحث عن الفوز الثانى على التوالى ومختار يفتش عن استعادة التوازن

ويسعى الأرجنتينى رودولفو المدير الفني لبيراميدز لتحقيق الفوز الثانى على التوالي للتقدم في سباق مراكز المسابقة لاسيما بعد الانتعاشة التي يعيشها الفريق بعد الفوز على الاتحاد الليبى بهدف دون رد في بداية مشوار الفريق بالكونفدرالية بجانب تحقيق الفوز الأول محلياً في الجولة الأخيرة على حساب سيراميكا.

في المقابل طالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بإستعادة التوازن المحلى وخطف النقاط الثلاث للأسبوع الثانى على التوالي عن طريق التركيز الدفاعى لتفادى الأخطاء الساذجة التي تكلف الفريق أهداف سهلة تصعب من مهمة الفوز بالمباراة مشدداً على عدم التقصير خلال اللقاء.

*التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الانتاج الحربى

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الإنتاج الحربى مكون من :" شريف إكرامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامى - على جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراورى - رمضان صبحى - جون أنطوي".

*التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام بيراميدز

التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام بيراميدز مكون من :" أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".