شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. الدكة تكشف سر غضب معوض مع مدرب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

من الكواليس التى شهدتها غرفة ملابس الأهلى ما حدث بين محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى والحالى لفريق البنك الأهلى، وسيد معوض ظهير أيسر الأهلى الأسبق ومدرب منتخب مصر حالياً، حيث حدثت أزمة بين محمد يوسف وسيد معوض حينما أن الأول يتدولى تدريب الأهلى وكان معوضاً لاعباً بصفوف الفريق.

الأزمة بدأت بعد استبعاد محمد يوسف لسيد معوض من حسابته الفنية أكثر من مباراة محلية وأفريقية مع الفريق ليغيب معوض عن المران أكثر من مرة، وهنا خرج سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتصريحات أكد خلالها توقيع عقوبة ضد معوض الأمر الذى أغضب الأخير.

وزادت الأزمة عندما أعلن محمد يوسف وقتها أن عدم الاعتماد على معوض سببه أنه يختار اللاعب الأجهز والأنسب لخططه، وهو ما أثار غضب الظهير الدولى وتناقش الثنائى (معوض ويوسف) فى جلسة خاصة عن سبب الاستبعاد، ورغم انتهاء الأزمة إلا أن المدير الفنى غضب من تسريب هذه الجلسة فى غرفة ملابس الفريق.