شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا للجماهير: أهلاوى وأشتاق للمشاركة الأولى مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك على تقديم لاعبها الجديد الزامبى والتر بواليا بعد نجاح الإدارة الحمراء فى التعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات قادمة، وظهر بواليا فى فيديو بثته الصفحة الرسمية قائلا، "بواليا أهلاوى".

وقال بواليا فى فيديو بالإنجليزية بثته صفحة الأهلى على تويتر، "مساء الخير على الجميع سعيد بالانتقال للأهلي، وشكرا للجميع على دعمي، أنا متشوق للتواجد مع الفريق وسأتحدث عن انتقالى للأهلى فى لقاء إعلامى مع قناة الأهلي، ولا أستطيع التحدث كثيرا الآن.. أتشوق للقائكم."

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع الزامبى والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلى لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولى نادى الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبى لتدعيم صفوف الأهلى خلال الفترة القادمة.

وتواصل مسئول الأهلى مع نظرائهم فى الجونة لقطع الطريق على منافسهم الزمالك والفوز بالصفقة خاصة أن المارد الأحمر يرغب فى التعاقد مع مهاجم سوبر لتلبية احتياجات بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر، من أجل تدعيم الخط الأمامى قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية فى قطر خلال شهر فبراير المقبل.

دخل الزمالك على خط المفاوضات مع الجونة لحسم صفقة مع والتر بواليا والذى يقدم مستويات قوية فى الموسم الماضى ويستمر تألقه بالموسم الحالى للبحث عن البديل المناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق، والذى يصر على خوض التجربة الاحترافية فى ظل امتلاكه عرض من سانت إتيان الفرنسى.