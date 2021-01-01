شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الموجود بطل الجودو يعلن تأهله لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد الموجود، لاعب منتخب الجودو والحاصل على ذهبية الببطولة الأفريقية التى أقيمت مؤخرا بمدغشقر، تأهله رسمياً إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، إلا أنه يتبقى الإعلان عن ذلك، وسيكون عقب البطولتين المقبلتين، والتى تكون الأولى منها يوم 12 يناير الجارى.

وقال عبد الموجود فى تصريحات لليوم السابع، "أنا كده متأهل رسمى لكن فى بطولتين لازم ألعبهم، عشان يعلنو رسمى". وأوضح أن الحصول على ذهبية البطولة الأفريقية لم يكن صعبا، لأن مستواه كلاعب مصرى أعلى من المستوى الأفريقى فى ظل ريادة مصر فى الجودو.

ووعد عبد الموجود المصريين بتحقيق ميدالية أولمبية فى طوكيو، أيا كان نوعها سواء ذهب أو فضة أو برونز، قائلا، "إن شاء الله هجيب ميدالية ومش هرجع ايدى فاضية".

وحصل المنتخب الوطنى للجودو على لقب البطولة برصيد تسع ميداليات متنوعة، بواقع خمس ذهبيات، وفضيتين، وبرونزيتين، فى إنجاز تاريخى للعبة لم يحدث من قبل، وأحرز الميداليات الذهبية الخمس رمضان درويش وزن 100 كيلو جرام، وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جراما، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما، ومحمد محيى الدين وزن 73 كيلو جراما، ومحمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جراما، أما الفضيتان فحققها كل من محمد على عبد العال وزن 81 كيلو جراما، وأحمد على وزن 66 كيلو جراما، وفاز بالبرونزيتين على حازم وزن 100 كيلو جرام، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام.