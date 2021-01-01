شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يضع خطة مباراة إنبى فى مران الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، خطة مباراة إنبي في مران الأبيض اليوم الذى يقام على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة قبل المواجهة المرتقبة بينهما في السابعة مساء غد، السبت، باستاد بتروسبورت فى الجولة الخامسة من الدورى الممتاز .

باتشيكو يركز على بعض الجمل الفنية التي ينوى تطبيقها فى لقاء الغد أمام إنبي من خلال متابعته لمباريات الفريق البترولي الأخيرة تحت قيادة حلمى طولان، الذى يجيد اللعب أمام الكبار، حيث يركز باتشيكو على التسديد من بعيد لمحاولة إحراز هدف مبكر .

ويعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو عن قائمة اللاعبين المختارين لقائمة اللقاء عقب التدريب، للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة والتي تشمل اللاعبين الأجهز لهذه المباراة حتى يواصل الفريق انتصاراته والمنافسة بقوة على قمة الدورى.

الجهاز الفني للزمالك حرص على تحديد ملخص لمباريات إنبى التى خاضها في الدورى حتى الأن لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، وكيفية شن هجمات مرتقبة للفريق الأبيض لإحراز أهداف مبكرة تضرب التكتل الدفاعى المتوقع من الفريق البترولي بالإضافة إلى كيفية إيقاف إية خطورة متوقعة من جانب لاعبى إنبى من خلال هجمات مرتدة سريعة.

باتشيكو يعقد محاضرة بالفيديو للاعبى الزمالك مساء اليوم ليشرح لهم طريقة إداء المنافس وكيفية مواجهته ودور كل لاعب خلال اللقاء وكيفية إيقاف عناصر الخطورة في صفوف إنبى .

وافتتح الزمالك مشواره ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله في الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة فاز على سموحة بهدفين دون رد.