مانشستر يونايتد ينعي مدربه السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

نعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مدربه السابق تومي دوكيرتي، الذي فارق الحياة أمس الخميس عن عمر 92 عاما.

وكان دوكيرتي مدربا للمنتخب الاسكتلندي قبل أن يتولى تدريب مانشستر يونايتد في عام 1972 .

وبعد هبوط الفريق في عام 1974، نجح في قيادته من جديد إلى الصعود للدوري الممتاز.

وتوج تومي دوكيرتي إنجازاته في تدريب مانشستر يونايتد بقيادة الفريق إلى الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 1977 على حساب ليفربول.

وذكر نادي مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه على الإنترنت :"شعرنا في مانشستر يونايتد بحزن شديد لدى سماع أنباء رحيل مدربنا السابق تومي دوكيرتي، وذلك عن عمر 92 عاما."

وأضاف :"لقد كان شخصية محورية في تاريخ يونايتد، وبطل ذو حضور بالنسبة للجماهير التي شاهدت الفريق تحت قيادته في السبعينيات، وهو العقد الذي شهد قيادته للفريق للصعود من الدرجة الثانية."

وخلال مسيرته الاحترافية، لعب دوكيرتي لمدة تسعة أعوام لفريق بريستون قبل أن يلعب لفترة قصيرة لفريق أرسنال وينهي بعدها مسيرته مع فريق تشيلسي.

وتولى دوكيرتي تدريب تشيلسي في أواخر عام 1961 واستمر في المهمة لمدة ستة مواسم.

وفي نوفمبر 1971، جرى تعيين دوكيرتي مدربا للمنتخب الاسكتلندي، لكنه رحل عن المنصب في ديسمبر 1972 وتولى تدريب مانشستر يونايتد.