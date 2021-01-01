تعرف على مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة، والتي يأتي أبرزها لقاء الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري، وكلاسيكو الترجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي.

الدوري المصري:

يستضيف بيراميدز فريق الإنتاج الحربي على ملعب إستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة ON Time Sports 2 HD بتعليق بلال علام.

ويلعب الأهلي أمام فريق وادي دجلة على ملعب "الأهلي we السلام" في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة المحلية.

وتنقل المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق مؤمن حسن.

يستضيف إيفرتون فريق وست هام يونايتد على ملعب "جوديسون بارك" في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بافتتاح مباريات الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق سوار الذهب.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع فريق أستون فيلا على ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن منافسات الأسبوع الـ17 لبريميرليج.

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق جواد بدة.

الدوري التونسي:

يستضيف الصفاقسي فريق الملعب التونسي في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب "الطيب المهيري" ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري التونسي.

تنقل المباراة عبر قناة Television Tunisienne 2 بتعليق حافظ بن عامر.

يلتقي الترجي أمام النجم الساحلي في تمام الساعة الخامسة مساءً على الملعب الأولمبي حمادي العقربي ضمن منافسات الأسبوع الخامس.

تنقل المباراة عبر قناتي Television Tunisienne 1 وAlkass Two HD بتعليق عبد الرحمن العش.

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