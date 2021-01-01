تعرف على القناة الناقلة ومعلق مباراة الأهلي ودجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



يستضيف الأهلي فريق وادي دجلة على ملعب "الأهلي we السلام" في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة المحلية.

ويعاني الأهلي من عدة غيابات بعدما تسبب فيروس كورونا في إبعاد 7 لاعبين عن صفوفه، وهم: محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، مروان محسن، أكرم توفيق، محمد هاني ورامي ربيعة بالإضافة إلي الرباعي الهجومي طاهر محمد طاهر والنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو وناصر ماهر بداعي الإصابة.

وتنقل المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق مؤمن حسن.

ويتصدر الجونة جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة جمعها من 5 مباريات فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 3 مباريات بينما يأتي في المركز الـ 11 برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.