قائمة اضطرارية.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مباراة وادي دجلة مساء اليوم الجمعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي فريق وادي دجلة على ملعب "الأهلي we السلام" في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة المحلية.

ويعاني الأهلي من عدة غيابات بعدما تسبب فيروس كورونا في إبعاد 7 لاعبين عن صفوفه، وهم: محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، مروان محسن، أكرم توفيق، محمد هاني ورامي ربيعة.

كما يفقد الأهلي خدمات الرباعي الهجومي طاهر محمد طاهر والنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو وناصر ماهر بداعي الإصابة.

واستعان موسيماني بعدد من العناصر الشابة في قائمة مباراة دجلة مثل محمد شكري، عربي بدر، عبدالرحمن مانو، زياد طارق وأحمد نبيل "كوكا".

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة دجلة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج.

وسط الهجوم: حسين الشحات، وليد سليمان، صلاح محسن.

وفي الهجوم: محمد شريف.

يُذكر أن الأهلي حقق العلامة الكاملة بعد فوزه في الثلاث مباريات التي لعبها وسجل حامل اللقب 10 أهداف، فيما جمع وادي دجلة أربع نقاط من تعادل وفوز وهزيمة بأول ثلاث جولات.