يحل فريق ويست هام يونايتد ضيفًا علي نظيره إيفرتون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدورى الإنجليزى.
ومن المقرر أن تبدأ مباراة إيفرتون و ويست هاميونايتد في تمام السابعة و النصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة و نصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبى.
ويحتل إيفرتون المركز الرابع في ترتيىب الدورى الإنجليزى حتي الأن برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 15 لقاء في البطولة ، بينما يأتي ويست هام يونايتد في المركز العاشر برصيد 23 نقطة،بعد ان لعب 16 لقاء في البريميرليج .
كانت هذه تفاصيل خبر إيفرتون يواجه ويست هام يونايتد في الدورى الإنجليزى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.