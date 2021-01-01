إيفرتون يواجه ويست هام يونايتد في الدورى الإنجليزى

يحل فريق ويست هام يونايتد ضيفًا علي نظيره إيفرتون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدورى الإنجليزى.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة إيفرتون و ويست هام

يونايتد في تمام السابعة و النصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة و نصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبى.

ويحتل إيفرتون المركز الرابع في ترتيىب الدورى الإنجليزى حتي الأن برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 15 لقاء في البطولة ، بينما يأتي ويست هام يونايتد في المركز العاشر برصيد 23 نقطة،بعد ان لعب 16 لقاء في البريميرليج .