الليلة.. مانشستر يونايتد يستضيف أستون فيلا بالبريميرليج

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا، مساء اليوم الجمعة، في المبارة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدورى الإنجليزى.

ومن المقرر أن تبدأ مبارة

مانشستر يونايتد و أستون فيلا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبى.

ويحتل مانشستر يونايتد وصافة ترتيب الدورى افنجليزى حتي الآن برصيد 30 نقطة ، فيما يحتل أستون فيلا المحترف ضمنه اللاعبان المصريان أحمد المحمدي ومحود حسن تريزيجيه، المركز الخامس في ترتيب البطولة برصيد 26 نقطة.