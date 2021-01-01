شيكابالا يجدد للزمالك موسمين «على بياض».. وتوفير مقدم عقد «أوباما»

وقع محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عقدا جديدا يربطه بالقلعة البيضاء لمدة موسمين قادمين.

وضرب قائد الزمالك مثلا فى الوفاء والانتماء للنادى الأبيض، بالتوقيع على العقد الجديد دون أى اشتراطات «على بياض» تاركا لإدارة النادى تقديره ماديا.

ويأتى توقيع شيكابالا على العقد الجديد، فى ظل علاقته الطيبة بالجميع، كونه قائدا للفريق، ويحظى بحب وتقدير كافة زملائه، وإدارة النادي.

وقامت اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك بإيداع مبلغ عشرة ملايين جنيه فى حساب التونسى فرجانى ساسى ويتبقى له نفس القيمه حتى تسدد جميع مستحقاته المتأخرة التى تبلغ مليون يورو.

وانهت اللجنة أزمة مقدم عقد يوسف اوباما بعد توفيره وتم ابلاغه بعقد جلسة مع الادارة لتجديد عقده .

من جانبه، أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة أن نادى الزمالك يرفض احتراف مهاجمه مصطفى محمد خلال الوقت الحالى لان الفريق فى حاجة إلى خدماته، خاصة وان البدائل غير متوفرة حاليا والنادى ينافس فى جميع البطولات ويحتاج وجود ثاثة مهاجمين على الاقل .

ويؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الأخير فى الثانية ظهر اليوم الجمعة بعدها يختار البرتغالى جايمى باتشيكو

المدير الفنى 21 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق مصر الجديدة، استعدادا للقاء انبى غدا السبت فى الجولة الخامسه لبطولة الدورى الممتاز المقامة على ملعب بتروسبورت يتوقع أن يكونوا محمد أبو جبل ومحمد عواد لحراسة المرمى ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالغنى وحازم إمام وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحمزه المثلوثى وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد أشرف روقه وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر وأشرف بن شرقى و محمد اوناجم وامام عاشور وشيكابالا ومصطفى محمد وحسين فيصل وعمر السعيد وحميد أحداد.

وشهدت التدريبات عودة طارق حامد بعد تعافيه نهائيا من فيروس كورونا وخضع لبرنامج تدريبى خاص لتجهيزه للقاء انبى كما شارك لأول مرة فى التدريبات محمد عبدالشافى الذى قوبل بترحاب من جميع زملائه.