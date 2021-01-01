رئيس بتروجت: فرصة التأهل للممتاز قائمة بقوة

اكد المهندس ابراهيم رمضان رئيس نادى بتروجت أن تغيير الجهاز الفنى لفريق كرة القدم كان ضروريا فى هذا التوقيت، نظرا للحاق بقطار المنافسة للتأهل للدورى الممتاز.

وأضاف أن إدارة النادى وفرت كل الإمكانيات للجهاز الفنى بما فيها اللاعبون الذين طلبهم الكابتن علاء عبدالعال بجانب لاعبين مميزين وقدامى بالفريق مثل ابو النجا ومحمود عماد وسامح ابراهيم ورشاد متولى لاعب منتخب الشباب وغيرهم، مشيرا الى أن سوء التوفيق

كان ملازماً للفريق فى اللقاءات الأربعة الأخيرة مع السكة والترسانة وطنطا والمريخ باستثناء الفوز فى اللقاء الأول امام كوكاكولا.

وقال رئيس نادى بتروجت إن هدف إدارة النادى هو الصعود وفرصة التأهل قائمة بقوة بعد أن ضاع هدف التأهل الموسم الماضى بسبب نقطة واحدة، ولن نرضى بغيرالتأهل لأن امكانيات اللاعبين جيدة ونوفر كل الإمكانيات اللازمة

والمناخ المناسب لتحقيق النجاح.

وعن الجهاز الفنى الجديد قال رمضان: الكابتن ياسر رجب المدير الفنى الجديد كان مساعدا للكابتن علاء عبدالعال، وهو ابن من ابناء النادى وكان مدربا فى قطاع ناشئى الأهلى ايضا وسنوفر له كل الظروف الممكنة لتحقيق هدف الصعود سريعا هذا الموسم لأن الفارق مع «زد اف سى» المتصدر 4 نقاط فقط وبين الأول والأخير فى الجدول 8 نقاط.

وشدد على أنه طلب من اللاعبين فى اجتماع مع الجهاز الفنى واللاعبين أن يركزوا فى الفترة المقبلة ويجمعوا اكبر عدد من نقاط الدور الأول.