المحلة يحصل على المستحقات المتأخرة من صفقة انتقال عاشور للزمالك

نجح مسئولو غزل المحلة فى الحصول على المستحقات المتأخرة من صفقة بيع امام عاشور للزمالك من خلال الحلول الودية بين ادارة الناديين واللاعب, وذلك بعد ان قام امام عاشور بسداد مليون ونصف المليون جنيه لادارة المحلة وتبقى طرفه نصف مليون جنيه سوف يقوم بسدادها خلال الايام القادمة.

كما قام نادى الزمالك ايضا بسداد قيمة صفقة اللاعب لغزل المحلة والمقدرة بعشرة الاف جنيه باستثناء القسط الاخير المتبقى وقدره ستمائة الف جنيه فى موعد تم تحديده والاتفاق عليه بين الطرفين.

من ناحية اخرى، يستأنف تدريباته اليوم الجمعة بعد راحة لمدة يوم واحد عقب مباراة المصرى بمشاركة جميع اللاعبين

استعدادا للقاء الجونة فى الاسبوع السادس للدورى والذى ستقام فى التاسع من من يناير الحالى باستاد غزل المحلة.

وسوف يستغل الجهاز الفنى بقيادة خالد عيد هذه الفترة من التوقف فى تجهيز لاعبيه المصابين والعائدين من الاصابه امثال خالد الخميمى وفتحى مبروك وإسلام فؤاد وهشام بلحة ومعتز محب ومحمد البشبيشى.

فى الوقت ذاته ابدى خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة غضبه لخسارة فريق امام المصرى بهدف دون رد فى المباراه التى اقيمت بينهما الاربعاء الماضى باستاد برج العرب، مشيرا الى ان

فريقه فرط فى فوز مستحق بسبب تهاون واستهتار محمد سامى فى تسليم الكرة لزميل وخاصة انه كان اخر مدافع فى الملعب وهذا التهاون تسبب فى اضاعة ثلاث نقاط كانت فى متناول يديه، منوها الى انه يتحمل مسئولية الهزيمة وحده رغم خطأ المدافع المستهتر وان التغيرات التى اجراها بعد طرد جريندو كانت هجومية من اجل الفوز والثلاث نقاط ولكن الرعونة وقلة الخبرة اثرت على الاداء.

واضاف عيد انه ليس قلقا على بقاء الفريق فى الدورى الممتاز وان القادم سوف يكون افضل وخاصة انه يمتلك لاعبين جيدين وصغار السن لكنهم قليلو الخبرة ويحتاجون الى اكتساب الخبرات وهذا سوف يتحقق بكثرة المباريات وايضا سوف يكون هناك تدعيمات للفريق فى يناير القادم وخاصة فى خطى الوسط والهجوم بلاعبين مميزين واصحاب خبرات يكونون اضافة قوية للفريق.