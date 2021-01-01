المصرى يبحث عن حل لإهدار الفرص السهلة

منح على ماهر المدير الفنى للنادى المصرى لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة يوم واحد لقضاء أعياد رأس السنة مع أسرهم بعد الفوز على غزل المحلة وارتفاع رصيد الفريق للنقطة التاسعة على أن يتجمع الفريق صباح السبت لبدء الاستعداد للمواجهة القادمة أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز والتى تقام الخميس القادم على ستاد برج

العرب.

من جانبه، أعرب محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق عن سعادته بالفوز الثانى فى 5 مباريات ورفع رصيد الفريق للنقطة التاسعة، حيث جاء الفوز بعد ضياع أكثر من فرصة للتهديف وسيطرة كاملة للمصرى على مجريات المباراة ومحاولة اختراق الدروع البشرية التى نصبها فريق المحلة أمام مهاجمينا

ولم تفتح هذه الدروع إلا بعد هدف المباراة الوحيد.

وأضاف عبدالكريم: لا بد أن أتقدم بالشكر والتهنئة للاعبين على الفوز والذى جاء بعد صعوبة وكان له طعم خاص قبل نهاية العام.

وتابع: سنستعد للمواجهة القادمة أمام زعيم الثغر بروح معنوية عالية، حيث طلب على ماهر المدير الفنى للفريق آخر مباراة للمنافس وسوف يشاهد لقاءه أمام طلائع الجيش لمعرفة مصادر القوة والضعف لوضع خطته للمباراة وايجاد حل لاهدار الفرص السهلة التى تتاح للاعبى الفريق أمام مرمى المنافسين