يحل فريق الانتاج الحربى ضيفًا علي نظيره بيراميدز ، مساء اليوم الجمعة، علي ملعب ستاد الدفاع الجوى، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
ومن المقرر أن يبدأ لقاء بيراميدز و الانتاج الحربى ، في تمام الخامسة مساءًبتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 2.
ويسعى بيراميدز للفوز في مباراة اليوم أمام الانتاج الحربي، لتعديل مركزه في ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، ولتعزيز رصيده من النقاط، حيث يحتل المركزالرابع عشر في ترتيب البطولة حتي الأن برصيد 4 نقاط ، بعد أن خاض 3 لقاء، تعادل في واحد منهم ، وفاز في آخر ، وخسر الثالث، بينما سيكون الانتاج الحربيس في أختبار صعب اليوم ، حيث يحتل المركز السادس عشر ، متساويا في عدد النقاط مع منافسه ، بعد أن خاض 4 لقاءات في الدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الإنتاج الحربي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.