اليوم.. الإنتاج الحربي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالدوري الممتاز

يحل فريق الانتاج الحربى ضيفًا علي نظيره بيراميدز ، مساء اليوم الجمعة، علي ملعب ستاد الدفاع الجوى، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ لقاء بيراميدز و الانتاج الحربى ، في تمام الخامسة مساءً

بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 2.

ويسعى بيراميدز للفوز في مباراة اليوم أمام الانتاج الحربي، لتعديل مركزه في ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، ولتعزيز رصيده من النقاط، حيث يحتل المركز

الرابع عشر في ترتيب البطولة حتي الأن برصيد 4 نقاط ، بعد أن خاض 3 لقاء، تعادل في واحد منهم ، وفاز في آخر ، وخسر الثالث، بينما سيكون الانتاج الحربيس في أختبار صعب اليوم ، حيث يحتل المركز السادس عشر ، متساويا في عدد النقاط مع منافسه ، بعد أن خاض 4 لقاءات في الدورى.