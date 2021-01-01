الليلة.. الأهلي يستضيف وادي دجلة في الدوري

يستضيف فريق الأهلي نظيره وادى دجلة ، مساء اليوم الجمعة ، علي ملعب ستاد السلام، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ومن المقرر أن تبدا مباراة الأهلى و وادى دجلة في تمام السابعة والنصف

مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 .

ويسعى الأهلي لمواصلة سلسة انتصاراته والفوز في لقاء اليوم أمام وادى دجلة، حيث يحتل الأهلي المركز الثانى في ترتيب بطولة

الدورى الممتاز حتي الأن ، بعد أن خاض ثلاث لقاءات ، جمع منهما 9 نقاط، ويبقي له لقاء مؤجل أمام غريمه التقليدى الزمالك من الجولبة الرابعة، فيما يحتل وادي دجلة المركز المركز الحادي عشر في ترتيب البطولة برصيد 4 نقاط، بعد ةخوضه ثلاث لقاءات ، مع بقاء له مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب .