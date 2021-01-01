الفيوم يلتقي طهطا في سوهاج غدًا ويتطلع للقمة

اختار الكابتن أحمد بكري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الفيوم 20 لاعبا للسفر صباح اليوم إلي سوهاج للمبيت بها لخوض مباراة طهطا غدا في إطار مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز "ب".

وكان المدير الفني عقد جلسه مع للاعبين خلال التدريب الأخير وحثهم علي تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات

والمحافظة علي موقع الفريق بجدول الترتيب حيث يحتل الفريق المركز الرابع مكرر برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الشرقيه للدخان ونقطة عن المنيا وسوهاج أصحاب المركزين الثاني والثالث بوصيد 11 نقطة لكل منهما

لعب الفريق 6 مباريات فاز في 3 علي شبان قنا وأسمنت أسيوط بنتيجة 2/1 وفاز علي المنيا بملعبه بهدف نظيف

وتعادل مع الألمنيوم بملعبه 1/1 وخسر مباراتين الشرقية للدخان وسمسطا.

ويتكون الجهاز الفنى للفيوم من أحمد بكري مدير فني وممدوح مصطفى مدير كره وأحمد لطيف مدرب عام وعبده شعبان مدرب حراس مرمي.

وخالد محمود مدير إداري وحماده بيبو إداري وأحمد عبدالناصر أخصائي تأهيل ونادي رجب أخصائي تأهيل وحازم محمد مدلك.