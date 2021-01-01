بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتفاق والوحدة في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاتفاق والوحدة” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 1-1-2021 ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “الاتفاق والوحدة” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “مشاري القرني”.

وتقام مواجهة الاتفاق والوحدة على استاد الأمير محمد بن فهد، وتنطلق في تمام الساعة 17:35 بتوقيت السعودية، 16:35 بتوقيت مصر، 14:35 بتوقيت جرينتش.

لم يتذوق نادي الاتفاق طعم الخسارة في اخر 5 مباريات في الدوري السعودي، وحقق الفوز الثالث على التوالي في الجولة الماضية على حساب “القادسية”، ما جعله امام فرصة ذهبية للصعود إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويتواجد الاتفاق في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع “الاتحاد” الذي فاز أمس على “الباطن”، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث “الشباب” المتعادل امام الهلال لحساب الجولة الحالية.

في المقابل، يمر نادي الوحدة بفترة جيدة هو الآخر إذ حقق الفوز الثالث على التوالي في الجولة الماضية على حساب “أبها”، وذلك بعدما كان قد حقق فوزين فقط في أول 7 جولات.

ويقبع الوحدة في المركز السادس برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن خصمه اليوم “الاتفاق” الذي يحتل المركز الخامس، وبفارق 3 نقاط عن المركز الرابع.

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