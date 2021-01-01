شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى للفوز على الإنتاج الحربى بالدوري العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 وتقام مباراة بيراميدز مع الإنتاج الحربى في الخامسة مساءاً على ستاد الدفاع الجوى. ويحتل بيراميدز المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد أربعة نقاط حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسر واحدة وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف. الوضع في مصر

اصابات 138,062

تعافي 112,105

وفيات 7,631

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