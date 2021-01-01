شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يكشف موقف "قاهر الزمالك" من الانتقال للأهلى فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى طلائع الجيش، عن أن ناديه لم يتفاوض مع الأهلى بشأن أحمد سمير لاعب الفريق والملقب بـ"قاهر الزمالك" بعد نجاحه فى تسجيل ستة أهداف فى شباك الفريق الأبيض كان أخرها هدفه الذى تسبب فى وداع الزمالك لكأس مصر فى المباراة الشهيرة التى انتهت بفوز الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" أحمد سمير تعاقده ممتد مع الطلائع وأموره مستقرة مع الفريق ويقدم مباريات متميزة ولانية للتفريط فى خدماته ، ولم نتلقى عروض من أى نادى سواء الأهلى أو غيره للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأشارت بعض التقارير الصحفية فى الساعات الأخيرة، إلى رغبة النادى الأهلى فى التعاقد مع أحمد سمير لاعب الطلائع الحالى والزمالك السابق ليكون بمثابة الصفقة الثانية للقلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى بعد التعاقد مع الزامبى والتر بواليا مهاجم الجونة.

ويختتم اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخامسة عصر غداً السبت بالجولة الخامسة للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ، ومن المقرر أن يخوض الطلائع مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن العشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

ووضع العشرى برنامج بدنى لتجهيز السداسى إسلام جمال وإسلام محارب وعبد الرحمن زولا ومهند لاشين وحسن مجدى وخالد سطوحى لاعبو فريقه عقب تعافيهم من فيروس كورونا وظهور نتيجة المسحة الخاصة بهم والتى جاءت سلبية ليتأكد شفاؤهم وعودتهم للتدريبات ، ويرغب العشرى فى تجهيزهم من إجل الاستعانة بجهودهم فى مواجهة زعيم الثغر.

ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى على دراسة مباريات الاتحاد السكندرى للتعرف على مواطن القوة والضعف فى زعيم الثغر قبل ملاقاته غداً، والتى يسعى خلالها الطلائع لاستعادة التوازن بالدوري بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق منذ إنطلاق المسابقة وجمدت رصيده فى بنك الدوري عند نقطة واحدة بعد مرور 4 جولات من المسابقة بعدما نال الفريق ثلاثة هزائم وحقق تعادل وحيد ولم يعرف طريق الفوز.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه محمد ناصف الظهير الأيسر للفريق فى مواجهة الاتحاد السكندرى بعدما غاب عن مباراة غزل المحلة بداعى الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى لقاء مصر المقاصة الذى خسره الطلائع بهدفين مقابل هدف .

وفضل الدكتور هانى درويش، رئيس الجهاز الطبى بطلائع الجيش، منح اللاعب على الفيل راحة من التدريبات والمباريات خلال هذه الفترة على أن يخضع لاختبار طبى قبل مباراة زعيم الثغر للوقوف على حالته بعد تعرضه لكدمة شديدة فى الكتف خلال أحد التدريبات، وحذر طبيب الطلائع من خطورة الاعتماد على اللاعب قبل التعافى حتى لا يتطور الأمر ويحتاج لجراحة عاجلة.

وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37