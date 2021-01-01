شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. باسم مرسى "قناص الزملكاوية" يحتفل بعيد ميلاده الـ"29" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الجمعة، باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق بعيد ميلاده الـ 29، ولد باسم في الأول من يناير عام 1992 بمدينة طنطا محافظة الغربية، و بدأ مسيرته الكروية مع نادي بتروجيت، وفي موسم 2013/2014 انتقل إلى نادي الإنتاج الحربي، ثم انضم اللاعب لنادى الزمالك في موسم 2014/2015 في عقد يستمر لمدة ثلاث مواسم و تألق بشدة مع نادي الزمالك.

وخلال مشواره مع الزمالك توج باسم مرسى بالدوري المصري مرة واحدة، ومرتين بكأس مصر موسم 2014/2015 وموسم 2015/2016، ومرة بالسوبر المصري موسم 2015/2016.

سجل باسم مرسى مع الزمالك 29 هدفاً بجميع البطولات، فيما سجل مع منتخب مصر 7 أهداف وأنضم للمنتخب الوطنى أول مرة عام 2014 وتحديداً فى مواجهة جاميكا الودية وسجل هدفاً ، .وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى، ويأتى انضمام باسم مرسي للإنتاج الحربي فى صفقة انتقال حر وعلى طريقة البيع النهائي وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك للموسم الماضى.

ونجح باسم مرسى فى استعادة مستواه التهديفى منذ عودته للإنتاج الحربى، حيث سجل ثمانية أهداف الموسم الماضى ليعتلى قائمة هدافى الفريق فى الدورى بينما سجل هدفه الاول هذا الموسم فى شباك الاسماعيلى بالجولة الثانية للدورى فى اللقاء الذى انتهى 3/3.

بدأت لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق، فتح ملف تمديد تعاقد باسم مرسى مهاجم الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى حيث يحق له التوقيع لأى نادٍ فى ينايرالجارى مع فتح باب الانتقالات الشتوية، ويأمل الإنتاج فى الاحتفاظ بالمهاجم الذى بدأ يستعيد مستواه الفنى والبدنى وبات أفضل لاعب بالفريق الذى رحل عنه لاعبون ذوو خبرات كبيرة، مثل أحمد شديد قناوى وعامر عامر ومحمود البدرى، لذا يرغب النادى فى الإبقاء على باسم مرسى لما يمثله من ثقل بالإنتاج بالإضافة لكونه قائد الفريق وذلك فى إطار إنهاء هذا الملف قبل تلقى اللاعب عروض مغرية تدفعه للرحيل عن الإنتاج سواء على الصعيد المحلى أو الخليجى.