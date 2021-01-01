شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن وشريف وسليمان ضمن تشكيل الأهلى المتوقع أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق الذي سيشارك في مباراة وادي دجلة المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة، باستاد الأهلي في السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، بدر بانون ، على معلول ، أحمد رمضان بيكهام ، حمدي فتحي ، آليو ديانج ، وليد سليمان ، محمد شريف ، حسين الشحات ، محمد شريف وصلاح محسن.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة الليلة كلًّا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وصلاح محسن، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد ريان، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربي بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.

وتشهد قائمة الأهلي لمباراة الليلة العديد من الغيابات أبرزها، محمود كهربا ومحمد مجدي قفشة ومحمد هاني وعمرو السولية واكرم توفيق ورامي ربيعة ومروان محسن للإصابة بفيروس كورونا ، فيما يغيب كلاً من ، طاهر محمد طاهر وجيرالدو وجونيور اجاي وناصر ماهر لإصابات مختلفة.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة برصيد 9 نقاط وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد ويحتل المركز الثانن خلف الجونة صاحب القمة برصيد 11 نقطة وأن كان الجونة قد خاض خمسة مباريات بعكس الأهلي الذي خاض 3 مباريات فقط أما وادي دجلة فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل وهزيمة في 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف أيضاً.