شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..جنش يوقع على تجديد الحب مع جمهور الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية قيام محمود جنش حارس مرمى فريق الزمالك، بالتوقيع على عقود تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد الجلسة التى عقدها الحارس مع لجنة الكرة بحضور الحارس ووكيله.

وجاء التجديد بعد أن شهدت الفترة الماضية رحلة تفاوض الزمالك مع جنش لتجديد عقده، وطلب الحارس الحصول على 10 ملايين جنيه فى الموسم من أجل البقاء مع الفريق، وبالفعل حصل جنش خلال الجلسة علي مستحقاته المتأخرة وكذلك مقدم تعاقد الموسم الجديد، قبل أن يوقع على عقود التجديد لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث طلب من إدارة النادى الحصول على 10 ملايين جنيه فى الموسم الواحد لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وقال جنش لإدارة الزمالك إنه يرغب فى تقديره مالياً، خاصة أنه لم يحصل على المبالغ التى يستحقها طوال الفترة الماضية، بل إن لاعبين آخرين حصلوا على أكثر منه بكثير، واستشهد جنش بما حصل عليه محمد عواد حارس الفريق حيث حصل فى موسم واحد على أكثر مما حصل عليه جنش منذ وجوده مع القلعة البيضاء.

وفى النهاية وقع جنش على وثيقة تجديد الحب بينه ويين جمهور الزمالك ، حيث تربطه بهم علاقة حب لا تنتهى ، وقد أطلقت الجماهير بعض العبارات على حارس الفريق فى ظل حماية عرين القلعة البيضاء فى الأوقات الصعبة ، ومنها "جنش لديهم فلا خوف عليهم " .