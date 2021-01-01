شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فى مهمة مواصلة الانتصارات المحلية أمام دجلة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل قطار النادي الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة، الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز حينا يواجه فريق وادي دجلة بإستاد الأهلي في السلام في رحلة المارد الأحمر نحو الفوز ببطولة الدوري للمرة الـ43 في تاريخه والسادسة على التوالي ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي بعدما فاز في أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والإتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي ليحصد حامل اللقب 9 نقاط كاملة من 3 مبارياته لعبها في بطولة الدوري حتى الأن.

وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلًّا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وصلاح محسن، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد ريان، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربي بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.

وتشهد قائمة الاهلي العديد من الغيابات أبرزها ، محمود كهربا و طاهر محمد طاهر وجيرالدو ومروان محسن ومحمد مجدي قفشة ومحمد هاني وعمرو السولية وجونيور اجاي وناصر ماهر واكرم توفيق ورامي ربيعة.

وتحدث موسيماني مع لاعبيه خلال الأيام الماضية بشأن التركيز من أول المباراة بهدف التسجيل وحصد النقاط من أجل مواصلة رحلة الإنتصارات المحلية والأفريقية ، وأكد لهم أن ضغط المباريات لابد أن يكون دافع للجميع في الفريق من أجل الإجتهاد والتركيز منذ البداية.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة برصيد 9 نقاط وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد ويحتل المركز الثانن خلف الجونة صاحب القمة برصيد 11 نقطة وأن كان الجونة قد خاض خمسة مباريات بعكس الأهلي الذي خاض 3 مباريات فقط أما وادي دجلة فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل وهزيمة في 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف أيضاً.

وإستعد فريق دجلة بقيادة مدربه اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو،جيداً لمباراة الليلة من من خلال التدريبات اليومية والمحاضرات التى تحدث خلالا المدرب اليوناني مع لاعبيه عن ضرورة إيقاف مفاتيح لعب الأهلي وما أكثرها لكن يأتي في مقدمتها على معلول ومحمد شريف والشحات.