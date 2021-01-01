شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يقرر تغيير مركز عبد الله جمعة بعد التجديد لفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك تغيير مركز اللعب بالنسبة لعبد الله جمعة الظهير الايسر للفريق داخل المستطيل الأخضر، بعد تألق أحمد فتوح ووجود محمد عبد الشافي، حيث سيعود عبد الله جمعة لمركز الجناح الأيسر وهو مركزه الأساسي الذي كان يشارك فيه قبل إعادة توظيفه في الزمالك في مركز الظهير الأيسر.

ويسعي البرتغالي باتشيكو للاستفادة من إمكانيات عبد الله جمعة المهارية مع الحفاظ علي تواجد أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر لعدم خسارته فنيا، لهذا فأنه قرر إعادته لمركزه الطبيعي حتي يستفيد الفريق من امكانياته.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك، أن باتشيكو يرفض التفريط في عبد الله جمعة او فتوح أو محمد عبد الشافي نظرا لحاجة الفريق لهم ولا يمكنه مشاركة الثلاثة لاعبين طوال الموسم، لهذا فأنه يدرس إعادة عبد الله جمعة لمركز الجناح الأيسر للاستفادة من تواجد الثلاثي معا في قائمة الفريق.

ونجحت إدارة الزمالك في تجديد تعاقد أحمد فتوح لمدة 4 مواسم تبدأ من الموسم الحالي حيث سيتم تعديل القيمة المالية لعقده عن الموسم الأخير في العقد القديم وإضافته علي مدة العقد الجديد.