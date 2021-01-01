القيعي يهاجم مدير تعاقدات بيراميدز: تصريحاتك شغل قهاوي..والهجوم على رمضان رد فعل

أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي أن الأزمة في رحيل رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي لم تكن في النادي الذي انتقل إليه، ولكن في طريقة رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال "القيعي" خلال تقديمه برنامجه "ملك وكتابة" المُذاع عبر فضائية "الأهلي": من بعد رحيل رمضان صبحي اختار الانضمام لبيراميدز ومنذ ذلك التوقيت خرج مسئولو التعاقدات في فريق بيراميدز وتحدثوا عن الأهلي بطريقة غير لائقة، وقالوا إن رمضان يتعرض لعملية اغتيال معنوي.

وشن" القيعى" هجوما حادا علي عمرو بسيونى مدير تعاقدات بيراميدز قائلا:" ما صرحت به عيب في حقك أنت لست جالسا على قهوة.. فالأهلي عندما يسبقك بـ108 سنة عليك أن تتعلم منه وتستفيد من تاريخه ما هو تاريخك أنت إذا كان كلامك يعبر عن مالك النادي ورئيسه فعليكم أن تخبرونا من أجل الرد الرسمي.

وأضاف : أول مرة رأيت فيها عمرو بسيوني كان مع ممدوح عيد، وأتيا لي لكي يعرضا علينا لاعبين وكان ذلك قبل أن يكون لهما منصب في بيراميدز، وقتها بسيوني كان وكيل لاعبين غير معتمد!.

وتابع: يجب على الناس أن تفهم الموضوع جيدًا، الأمر ليس اختيار النادي الذي انضم له رمضان، ولكن كيفية اختياره وكيف علق بعد رحيله عن الأهلي؟!.

استكمل: عندما يتعاقد ناد مع لاعب ويكون كل همه المكايدة وعند تقديم رمضان صبحي يتم تقديمه ويقول "هوس" في إشارة له بالحركة التي قام بها رمضان صبحي في فيديو تقديمه, معقبا: رمضان صبحي انضم لبيراميدز من أجل الطموح كأنه ينتقل من نادٍ مغمور، اللاعب بعد أن ترك الأهلي وجه رسالة سلبية وهو من أثار الجماهير.

وأختتم "القيعي" حديثه قائلا: جماهير الأهلي غاضبة نتيجة استفزازها وترد كرد فعل، لماذا لم تغضب الجماهير من أحمد فتحي بعد رحيله عن الأهلي لأن اللاعب لم يستفز الجماهير.