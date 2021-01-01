رسميًا.. الأهلي يضم والتر بواليا 4 مواسم

- 1/2
- 2/2
أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن توقيع الزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة لصفوف الأحمر في أولى صفقاته الشتوية.
ووفقًا للموقع الرسمي بالنادي الأهلي فإن بواليا انضم لصفوف الأحمر للانضمام لمدة أربعة مواسم تبدأ مطلع يناير 2021.
وأنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة وادي دجلة غدًا في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الأهلي يضم والتر بواليا 4 مواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.