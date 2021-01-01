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رسميًا.. الأهلي يضم والتر بواليا 4 مواسم

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أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن توقيع الزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة لصفوف الأحمر في أولى صفقاته الشتوية.

ووفقًا للموقع الرسمي بالنادي الأهلي فإن بواليا انضم لصفوف الأحمر للانضمام لمدة أربعة مواسم تبدأ مطلع يناير 2021.

وأنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة وادي دجلة غدًا في الجولة الخامسة من الممتاز.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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