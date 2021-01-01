شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُعدل موعد إعادة مسحة خماسى منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، تعديل موعد إعادة مسحة كورونا لخماسى منتخب الشباب بحيث يتم إجراؤها غدا السبت بدلا من الأثنين المقبل كما كان مقررا، ويخضع لمسحة الإعادة كلا من (حازم هاني/عبد الرحمن عشري/ياسين مرعي/كريم محمد/زياد فرج)، بينما تعافى ابراهيم عادل ومحمود صابر لاعبي بيراميدز ومنتخب الشباب من إصابتهما بفيروس كورونا. وطلب الثنائي إعادة مسحة كورونا الخاصة بهما وبالفعل جاءت سلبية.

وأعلن ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب تعافيه من فيروس كورونا. وتعرض ربيع ياسين للإصابة بالفيروس في تونس خلال وجوده مع بعثة منتخب الشباب قبل تصفيات شمال أفريقيا. وأكد ربيع ياسين أنه يتمتع بحالة صحية جيدة في الوقت الحالي بعدما تحولت مسحته من إيجابية إلى سلبية.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية لإدارة الجبلاية، ستعلن قرارها في أزمة منتخب الشباب يوم الأحد المقبل بعدما تعقد اللجنة اجتماعها بمقر الاتحاد. وأعلن اتحاد الكرة، تقارير لجنة تقصي الحقائق عن أزمة منتخب الشباب وانتشار فيروس كورونا بين صفوف البعثة في تونس. وتضمن تقرير تقصي الحقائق تحميل الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب مسؤولية كل أوجه القصور الطبي سواء عدم الالتزام بالتباعد أو الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال تواجد بعثة الفراعنة في تونس.

كما تضمن التقرير تحميل الدكتور جمال محمد علي رئيس البعثة مسؤولية القصور الإداري والمدير الفني مسؤولية عدم السيطرة على الفريق مع صغر سن اللاعبين في منتخب الشباب.

وانسحب منتخب الشباب من تصفيات شمال أفريقيا بعدما انتشر فيروس كورونا في صفوف الفريق مما منع المنتخب من استكمال البطولة.