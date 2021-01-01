شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف..جمال حمزة يسجل قذيفة فى الأهلى ويخسر كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نهائى كأس مصر عام 2007 الذى جمع الزمالك مع الأهلى، تسجيل جمال حمزة، لاعب الزمالك الأسبق، أجمل أهدافه التى سجلها فى مرمى الفريق الأحمر، فى المواجهات التى جمعت الفريقين، وشارك فيها جمال حمزة.

وفى خلال المباراة تسلم جمال حمزة الكرة من على حدود منطقة الجزاء، ووضعها بدقة فى مرمى الأهلى، ليسجل هدف الزمالك الثالث فى اللقاء، مقابل هدفين للأحمر، إلا أن أسامة حسنى نجح فى إحراز هدفين متتاليين وانتهت المباراة بفوز الأهلى بأربعة مقابل ثلاثية للزمالك، وتوج الأهلى بكأس مصر.

ورغم أن اللقاء شهد هزيمة الفريق الابيض إلا أن هدف جمال حمزة من أجمل الأهداف التى سجلها فى مباريات القمة طوال تاريخه.

ويعد جمال حمزة هو الهداف التاريخى للزمالك الأكثر زيارة لشباك الأهلى، حيث أحرز 7 أهداف فى مباريات القمة، بواقع 4 أهداف فى الدوري، وهدف فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى هدفين فى البطولات الأفريقية.

جمال حمزة أحد لاعبى الجيل الذهبى بنادى الزمالك، وتوج مع القلعة البيضاء بـ 3 بطولات دورى عام، وبطولتين كأس مصر بالإضافة إلى ألقابه مع المنتخب الوطنى، حيث حصد جمال حمزة برونزية كأس العالم مع الفراعنة الصغار فى عام 2001 .