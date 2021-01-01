شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى لمواصلة قطار الانتصارات أمام الإنتاج الحربى بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 بإقامة مباراة تجمع بيراميدز مع الإنتاج الحربى في الخامسة عصراً على ستاد الدفاع الجوى في مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة حيث فاز بيراميدز على سيراميكا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الإنتاج الحربى على المقاولون العرب بهدف دون رد أيضاً في نفس الجولة.

يحتل بيراميدز المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد أربعة نقاط بعدما لعب ثلاث مباريات فاز في واحدة وتعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

ويسعى الارجنتينى رودولفو المدير الفني لبيراميدز لتحقيق الفوز الثانى على التوالي للتقدم في سباق مراكز المسابقة لاسيما بعد الانتعاشة التي يعيشها الفريق بعد الفوز على الاتحاد الليبى بهدف دون رد في بداية مشوار الفريق بالكونفدرالية بجانب تحقيق الفوز الأول محلياً في الجولة الأخيرة على حساب سيراميكا.

في المقابل طالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بإستعادة التوازن المحلى وخطف النقاط الثلاث للأسبوع الثانى على التوالي عن طريق التركيز الدفاعى لتفادى الأخطاء الساذجة التي تكلف الفريق أهداف سهلة تصعب من مهمة الفوز بالمباراة مشدداً على عدم التقصير خلال اللقاء.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الإنتاج الحربى مكون من :" شريف إكرامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامى - على جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراورى - رمضان صبحى - جون أنطوي".

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام بيراميدز مكون من :" أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".