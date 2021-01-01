شكرا لقرائتكم خبر عن «سلة كفر الشيخ» يفوز على السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف أبوحليمة، رئيس مجلس إدارة نادي كفرالشيخ الرياضي، إن مجلس إدارة النادي يدعم جميع الألعاب ويوفر كافة الإمكانيات للاعبين، ويمنحهم المكافآت طبقا للائحة ويأمل أن تحقق جميع فرق النادي نتائج مشرفة.

وأشاد، بفوز فريق سلة كفرالشيخ على سلة السكة الحديد بنتيجة ٨٠-٧٠، مشيدا بوائل حمد المدير الفني الفريق، والمدرب العام حسن هميسة، والدكتور محمد المغني مخطط الأحمال، والدكتور محمد فوزي لإصابات ملاعب، والمدير الإداري أحمد عاشور، ومشرف اللعبة المهندس حسام هميسة.