شكرا لقرائتكم خبر عن وهبة يحذر نجوم الإسماعيلى من انتفاضة المقاصة.. والدراويش يجرى تحليل رابيد تيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الجمعة فريق الإسماعيلى بقيادة محمد وهبة لتحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها السابعة والنصف مساء الاحد المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر فى إفتتاح الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام، وعكف محمد وهبة المدير الفنى الجديد للدراويش على دراسة الفريق الفيومى للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته حيث حذر نجوم الدراويش من انتفاضة المقاصة الذى تلقى خسارة من الجونة بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، مشدداً على ضرورة توخى الحذر وتجنب الاخطاء الدفاعية واستغلال أنصاف الفرص لتحقيق الفوز الثانى على التوالى فى المسابقة لتحسين مركز الفريق فى جدول الدوري.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزه الأول هذا الموسم، على حساب أسوان بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جمعتهما عصر الثلاثاء، فى افتتاح الأسبوع الخامس من عمر الدورى، وسجل هدفىّ الإسماعيلى الثنائى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق فى الدقيقتين 61 و79 على التوالى.

وتعرض محمد بيومى ظهير فريق الإسماعيلى للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أسوان والتى حسمها الدراويش بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، من جانبه، كشف أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي للأسماعيلي، أن إصابة محمد بيومي عبارة عن تمزق فى العضلة الأمامية والتى تسببت فى استبداله بمواجهة أسوان، مؤكدا خضوع اللاعب للأشعة للوقوف على المدة التى يحتاجها قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وتحدث محمد وهبة مدرب فريق الإسماعيلى عن انتصار الدراويش على أسوان بثنائية نظيفة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وتحقيق أول فوز منذ انطلاق البطولة، مؤكدا أن هدفه الأول والأخير هو اسعاد الجماهير التى يعلم مدى عشقها للفريق.

وقال محمد وهبة فى تصريحات إعلامية "أود أن أشكر اللاعبين الذين كل ما يحتاجونه فقط هو الدعم والثقة من أجل استمرار الانتصارات"، وأضاف "لا أهتم بأى مسميات ما يشغلنى هو خدمة فريقى الذى نشأت بين جدرانه والقادم أفضل".